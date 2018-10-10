PTT’den pul sergisi

İZMİR'de, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Posta Günü nedeniyle pul sergisi açıldı.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından Karşıyaka PTT Merkez Müdürlüğü’nün birinci katında Dünya Posta Günü Pul Sergisi açıldı. 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek olan sergide, 1840’tan bugüne kadar basılan pullardan örnekler yer aldı. Serginin açılışına Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz ile PTT'deki diğer müdürler katıldı.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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