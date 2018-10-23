PTT şubesinde tartıştıkları kişiyi bıçakladı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, PTT şubesinde Yaser K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan Yaser K. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Yaser K. ile PTT şubesinde bulunan müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaser K. ile tartıştığı 2 kişi kavga etti. Bu sırada bir kişi üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Yaser K.'yı bıçakladı. 2 kişi PTT şubesinden kaçarken, şubede bulunanlar 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi karnından bıçaklanan Yaser K.'yı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.