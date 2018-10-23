PTT'nin 178'inci yılı kutlandı

İZMİR'de düzenlenen törenle, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 178'inci yılı kutlandı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, PTT İzmir şube müdürleri ve çalışanları katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. Bir konuşma yapan PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, gelişen Türkiye'nin gelişen PTT'si olarak, kentte 220 işyerinde en iyi şekilde hizmet sunmak için 2 bin 466 personelle görev yaptıklarını belirtti. Kaçmaz, "İzmir PTT'si emin ellerde, İzmir'in beklentilerini karşılayacağımıza inancımız tam. Bugüne kadar PTT'ye, İzmir'e hizmet eden herkese çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e her geçen gün daha iyi hizmet sunmak adına bizler vatanımıza, milletimize hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizden sonra geleceklere de birer örnek ve miras olmalıyız. E- ticaret ve ihracat alanında PTT'nin öncü olmasını diliyorum ve bu alanda İzmirimizde de yeni hizmetlerimiz sahaya sunulacak. İzmir'de ilklerin öncüsü olacağız" dedi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de gönderdiği mesaj ile PTT'nin 178'inci yılını kutlayarak, "Osmanlı'dan bu yana modern postanın oluşturulması amacıyla temelleri atılan şirketimiz iki asra yaklaşan köklü bir geçmişe sahip ve ülkemizin övünç kaynağı oldu. Önemli işler yapan PTT günümüzde yaygın iletişim ağı, güvenilirlik, ürün çeşitliliği, kalite gibi konularda müşterilerinden takdir görüyor. Müşteri memnuniyetini en üste çıkarma ve ülkeye katkı koyma işlerinde PTT çok başarılı oldu. Bankacılık, sigortacılık, E-ticaret gibi konularda da çalışmalar yürütülüyor. PTT'de var olan değişim ve dönüşüm prejesi, PTT'yi dünya markası yapma konusunda önemli olacaktır. Her biri tarihi olan bu atılımlarımızla birlikte PTT gücüne güç katarak büyüyor. Hükümetimizin desteği ve çalışanlarımızın özverisi ile çalışmalarımız her geçen gün meyvelerini veriyor" dedi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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