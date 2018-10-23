PTT'nin 178'inci kuruluş yıldönümü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 178'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, bir PTT şubesinin 4178 sıra numaralı müşterisi Erhan Karabulut'a çeşitli hediyeler verildi.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını saklayamayan 56 yaşındaki Karabulut, "Hayatımda ilk defa başıma böyle bir olay geldi. PTT sayesinde ilk defa hediye alıyorum. Hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve mutlu oldum" dedi. PTT Tarsus Şube Müdürü Müzeyyen Ünal ise "Osmanlı İmparatorluğu'nun 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti'ni kurmasıyla temelleri atılan PTT, bugün posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki çağdaş, yaygın, kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında başarılara imza atıyor" diye konuştu.



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