PTT Kargo'dan yıl sonuna kadar indirime devam

YALOVA’da PTT Kargo tarafından yaz dönemi boyunca kargo, APS kurye ve posta kargosu gönderilerine uygulanan yüzde 25 indirim kampanyası yılsonuna kadar uzatıldı.

Yalova PTT Başmüdür Vekili Elif Tan, yaptığı açıklamada, yaza özel dev indirim kampanyasını yılsonuna kadar uzattıklarını bildirdi. Tan, “Yaz döneminde uygulanan ve vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gösterilen indirim kampanyası yılsonuna kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız kargo, APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirim ile göndermeye devam edeceklerdir” dedi.

Bununla birlikte PTT Kargo'nun, üniversite öğrencilerine özel olarak 15 Ocak-1 Mart, 1 Haziran-15 Temmuz ve 1 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan yüzde 30 indirimi de dönemsel olarak uygulanmaya devam edecek.

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