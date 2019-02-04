PTT ile Basın İlan Kurumu arasında indirim protokolü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Başmüdürlüğü (PTT) ile Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü arasında yerel gazeteler için indirimli kargo anlaşması protokolü imzalandı.

PTT Sivas Baş Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile yerel gazetelerin kurye, posta ve kargo gönderilerinde özel indirim yapılacak. Bu kapsamda PTT Sivas Başmüdürü Hükümdar Kavak ile Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Sabri Karakaya indirimli kargo anlaşmasının sözleşmesini imzaladı. PTT Başmüdürlüğü makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Başmüdür Hükümdar Kavak, "Günümüzde ulaştırma taşıma ve zaman çok önemli. Verilen hizmetleri PTT'de kurumalara, vatandaşlara, bireysel müşterilerine, kurumsal müşterilerine zamanında ve kaliteli bir şekilde indirimli olarak ulaştırması için böyle protokol ve sözleşmeler yapmaktadır" dedi.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Sabri Karakaya ise "Basın İlan Kurumu ile PTT Başmüdürlüğü arasında bugün Sivas ilçe gazetelerimizin il merkezine, şube müdürlüğümüze en kısa sürede daha sağlıklı ve zamanında ulaşması için bir protokol yapıyoruz. Bu konuda bizlere gerekli desteği sağlayan Başmüdürümüz Hükümdar Kavak beye ve personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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