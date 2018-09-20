PTT'den öğrencilere kırtasiye yardımı

POSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kurumsal imaj ve marka algısının pekiştirilmesi adına 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında öğrencilere kırtasiye seti dağıttı. Köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirten PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, “178 yıllık maziye sahip PTT A.Ş., faaliyet gösterdiği her alanda lider ve öncül yapısının yanında bu ülkenin köklü bir kurumu olarak vatandaşlarının yanında olmayı ve elinden gelen desteği vermeyi kendisine şiar edinmiştir" dedi.

PTT kurumsal imaj ve marka algısının pekiştirilmesi adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan kırtasiye setlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kırtasiye setinde PTT okul çantası, etkinlik kitabı, çocuk eğlence kitabı, bilgi çağına notlar defteri ve boya kalemi yer aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen İlkokullarda, dağıtımı yapılan kırtasiye setleri etkinliğine, Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Fevzioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri ile PTT Pazarlama ve Satış ekibinden temsilciler katıldı. Köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirten PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, “178 yıllık maziye sahip PTT A.Ş., faaliyet gösterdiği her alanda lider ve öncül yapısının yanında bu ülkenin köklü bir kurumu olarak vatandaşlarının yanında olmayı ve elinden gelen desteği vermeyi kendisine şiar edinmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiasına sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.

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