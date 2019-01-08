Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çelik Anka’da

ÖZEL Gaziantep Anka Hastanesi hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi. Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı sağlıkla buluşturan Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.

1978 yılında Gaziantep’te doğan Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik Gaziantep Anadolu Lisesi’nde başladığı lise eğitimini Bursa Fen Lisesi’nde tamamladı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Çelik, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde başladığı uzmanlık eğitimini, 2008 yılında tamamladı. Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, mecburi hizmetini 2008-2012 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesi’nde yaptı. 2012-2017 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Çelik, 2017 yılında Özel Tam-Med Hastanesi, 2018 yılında İstanbul Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde çalıştı. Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik’in ilgi alanları, dikkat eksikliği, ders başarısızlığı, ergenlik sorunları, uyku bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı, cinsel sorunlar, kaygı bozuklukları, panik ataklarıdır.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kişiyi hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal açılardan ele almaya önem veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik ilaç tedavileri yanında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi de uygulamaktadır.

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