Protokol sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu attı

NİĞDE’de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle “Bisiklet Binme” etkinliği düzenlendi.Niğde Yeşilay Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak için Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, kurum müdürleri ve öğrencilerle birlikte bisikletle şehir turu attı.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "Sigarayla ilgili istatistiklere baktığımız zaman büyük bir rehavet görüyoruz. Gerçekten insanları düşündüren tablo. Ülkemizde ortalama 100 bin dünyada 6 milyon insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor. 600 bin insanda sigara içmese içenler yüzüne pasif içici olduğu için hayatını kaybediyor. Sigara içen bir insanın erkeğin hayatından 28 yıl, bayanın 23 yıl gittiği söyleniyor. Gerçekten rakamlar çok düşündürücü. Ayrıca kanser ciddi bir hastalık. Kansere yol açan nedenlerin başında da sigara geliyor. Bütün bu sıkıntılar dikkate alındığında sigaranın ne kadar büyük bir zarar olduğunu ne kadar büyük bir alışkanlık olduğunu idrak etmemiz lazım. Amacımız gençlerimizde bu bilinci oluşturmak sigaraya yaklaştırmamak içenleri de sigaradan uzak tutmak. Sigara içenleri bu vesileyle sigarayı bırakmaya davet ediyorum" dedi.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sigaranın zararlarını anlattığı resim sergisinin açılışı yapıldı. Ayrıca etkinlikte kuruyla belirlenen 3 öğrenciye bisiklet hediye edil

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