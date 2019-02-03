Protokol eşleri ve kadın kurum amirleri buluştu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde görev yapan kadın kurum müdürleri ve protokol mensuplarının eşleri tanışma çayında buluştu.

Kaymakam Ergün Baysal'ın eşi Sinem Baysal tarafından organize edilen tanışma çayı Finike Belediyesi'ne ait Hanımeli Kafe'de gerçekleştirildi. Tanışma etkinliğine ilçede görev yapan kadın kurum müdürleri ve protokol eşleri katıldı.

Sinem Baysal, yaklaşık 5 ay önce eşinin Finike'ye atanmasıyla ilçeye geldiklerini hatırlatarak, tanışmak amacıyla böyle bir program organize ettiklerini söyledi. Finike'yi çok beğendiğini belirten Baysal, "Beklentim düşük olunca mutluluğum çok oldu" dedi.

Baysal, kendini tanıttıktan sonra davete katılan kadın kurum müdürleri ve protokol eşleriyle sohbet etti.

FOTOĞRAFLI