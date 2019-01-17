Prostat hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

NEVŞEHİR'de yaşayan prostat hastası Şemsettin Akagüngüz (60), Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan 2 ameliyat ile sağlığına kavuştu.Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan Akagündüz, tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Üroloji Polikliniğine gelen Şemsettin Akagündüz’ün(60) muayene ve tetkiklerinde, PSA tahlilinin yüksek çıkması üzerine prostat biyopsisi istendi ve organa sınırlı prostat kanseri tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanlarından Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Murat Keske tarafından gerçekleştiren operasyonla aynı anda hem radikal prostat kanseri ameliyatı, hem de göbek fıtığı ameliyatı yapılan Akagündüz, 2 hastalığından aynı anda tek ameliyatla kurtuldu. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve tek operasyonla hastanın hem prostat kanseri hem de göbek fıtığından kurtarıldığını söyleyen Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, Kayseri Şehir Hastanesi’nde son teknolojide üretilen tıbbi cihazlarla hastalara gelişmiş hizmeti sunumunun yapıldığını dile getirdi. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Şemsettin Akagündüz ise, aldığı sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu belirterek, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.

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