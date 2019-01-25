'Proloterapi' tedavisiyle sağlıklarına kavuşuyorlar

KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan 'proloterapi' tedavisi ile kronik eklem ve kas rahatsızlığı çeken hastalar, şekerli su enjekte edilerek tedavi edilip sağlığına kavuşuyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde 3 ay önce 'Tamamlayıcı Tıp Hizmetleri' adı altında 'proloterapi' uygulaması başlatıldı. Bel, boyun ve kas ağrıları çeken; ancak fizik tedavi ve ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalara uygulanan 'proloterapi' tedavisi, kas ve iskelet sistemi ağrıları ile bel ve boyun fıtığı yaşayan hastalarda olumlu sonuç veriyor. Hastanede 3 ayda yaklaşık 500 hastaya 'proloterapi' tedavi yöntemi uygulandı. Bu tedavi yöntemini öğrenen çevre illerden çok sayıda hasta da hastaneye başvurdu.

Anastezi Uzmanı Doktor Murat Taş, 'proloterapi' tedavisi ile ilgili bilgiler verdi. 'Proloterapi' yönteminin, iskelet kas sisteminin, bağların, liflerin ve yumuşak dokuların tahribatıyla oluşan eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığını belirten Taş, şöyle konuştu:

"Proloterapiyi, kireçlenmeler, boyun ve bel gibi bölgelerin fıtıklaşmasıyla oluşan ağrılar, ameliyata kadar götürebilecek iskelet kas sistemindeki yırtıkların alternatif bir tedavi yöntemi olarak hastalarımıza sunmaktayız. Hastalarımız daha çok diz, bel, boyun, omuz ağrıları gibi, yırtıkların ve fıtıkların olduğu kronik ağrılarla bize başvuruyorlar. Bu hastalarımızın sistematik bir muayenesini yapıyoruz. Hastalarımızdaki tahribatın durumuna göre 4 seansla tedavimiz başlıyor. Daha ileri seviyede tahribatı olan hastalarımızda 8 seansa kadar çıktığımız da oluyor. Her seansın arasına 3-4 hafta koyuyoruz. Hastalarımızın tedavisinde şekerli serum olarak tabir ettiğimiz bir madde uyguluyoruz. Bu vücuda bir uyarı sistemine tabi tutuyor. Vücutta suni bir tahribat oluşturarak doku tamirini devreye sokuyor. Bir nevi hasarlı bölgeleri tespit edip bu serumu aşılıyoruz. Bu serumla esas tedaviyi sağlayan kendi doku tamiri hücrelerimizin oraya toplanmasını sağlıyoruz. Böylelikle yenileme ve rejenere etme sürecini belirtmiş oluyoruz. Hastalarımız özellikle kas sistemindeki, iskelet sistemindeki hareket kabiliyetinin açılması ile rahatlıyorlar. Özellikle hastalarımız daha fazla merdiven yürüdüklerini, yürüyüş yaptıklarını dile getiriyorlar" dedi.

'HASTALARIMIZA UMUT KAPISI OLDUK'

Tedavinin ardından hastaların yataklarında rahatça uyuduklarını ve yataktan çok daha rahat kalkabildiklerini belirten Taş, "Şu anda kronik ağrı çeken hastaların özellikle Antalya, Mersin, Yozgat, Ankara ve diğer bir çok şehirden hastanemize gelmeye başladı. Ameliyat olmak istemeyen hastalarımıza umut kapısı olduk. İlk etapta 10 hastaya bakarken bugün bu rakam günlük 60 hastaya yaklaştık" ifadelerini kullandı.

HASTALARDA MEMNUN

Ayaklarındaki kireçlenme dolayısıyla hastaneye başvuran İlker Irmak, "Ayaklarımdan rahatsızdım, özellikle namaz kılarken zorlanıyor yürüyüş dahi yapamıyordum. Akrabalarımın tavsiyesi üzere geldim. Buraya gelmeden önce günde iki defa ağrı kesici kullanıyordum. Sabahları 15 dakika belimin kilitlenmesinde ayağa kalkamıyordum. Şimdi çok hafif bir egzersizden sonra normal yaşantıma devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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