Projeye dikkat çekmek için pankart açtılar

MERSİN, () - MERSİN'de İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından hayata geçirilen projenin etkinliğine katılarak ders dışı zamanlarda denize götürülen dezavantajlı çocuklar, denizde 'Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar' pankartı açtı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi' İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi aracılığı ile sürdürülüyor. Proje kapsamda ders dışı zamanlarda akranlarıyla denize götürülen çocuklar hem eğleniyor hem de eğitim alıyor.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, ekranın çocuk yaşamında olumsuz etkinler yarattığını belirterek, "Türkiye’de özellikle son yıllarda bilişim çağının getirdiği fırsatlardan başta çocuklarımız olmak üzere tüm yetişkinlerimiz günlük hayatta tanışmaktadır. Yetişkinlerimiz işi gereği ekranlarla ve elektronik araçlarla tanışmasına karşılık çocuklarımız başta internet oyunları başta olmak üzere elektronik cihazlar başata cep telefonu ve bilgisayarda daha çok zaman geçirmektedir. Bu da çocuklarımızın bu cihazların olumsuz yan etkilerinden sağlık açısından zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle başta bakanlığımız ve diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere projeye destek olmalıyız" dedi.

FOTOĞRAFLI