Proje fikri yarışmasının kazananları belli oldu

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 'Bitkisel ve Hayvansal Üretim', 'Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma', 'Tarımda Bilişim ve Teknoloji', 'Kırsal Kalkınma ve Kadın' konu başlıklarında açılan 'Tarım Gençlerle Yükseliyor' Proje Fikir Yarışması'nın kazananları belirlendi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Tarım Gençlerle Yükseliyor' fikir yarışmasına gençler tarafından gösterilen ilginin Türkiye için stratejik öneme sahip tarımı sürdürülebilir kılmak adına oldukça önemli olduğunu söyledi. Gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulmasının sektörün devamlılığı ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlenmesi için gerekli olduğunu ifade eden Işınsu Kestelli, "128 yıldır İzmir’e ve ülke ekonomisine hizmet eden İzmir Ticaret Borsası olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikir Yarışmamızla tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlerimizi destekleyerek yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına öncülük ettik. 'Gelenekten geleceğe' anlayışıyla hareket eden İzmir Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman gençlerimizin arkasındayız" diye konuştu.

15 Aralık 2018’de başvuruların tamamlanmasının ardından Borsa Yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşan jüri tarafından, yarışma şartnamesine uygunluk gösteren 118 projenin belirlenmesinin ardından, üç etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda birinci olan proje 5 bin, ikinci olan proje 3 bin 500, üçüncü olan proje ise 2 bin 500 TL para ödülü almaya hak kazandı.

İlk üçün yanı sıra jüri tarafından fikri uygun görülen üç kişiye de bin 500’er TL mansiyon ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Ödül kazanan 6 kişinin yanı sıra 25 kişinin proje fikri de sergilemeye lâyık görüldü. Ödüller hak sahiplerine İzmir Ticaret Borsası’nda düzenlenecek sergi ve ödül töreni ile daha sonra takdim edilecek.

YARIŞMADA ÖDÜL KAZANANLAR

Yarışmada birincilik ödülünü Mert Demirel 'Görüntü İşleme ve Sensör Destekli Akıllı Tarımsal Mücadele Sistemi' projesiyle, ikincilik ödülünü Nazım Aksoy 'Gübre Üretimi Sonucu Oluşan Atıkların Tarımsal Kullanımı' projesiyle, üçüncülük ödülünü Enes Burak İpek 'Hayvanlar Tarafından Sindirilebilir Balya İpi, Silaj Streci ve Yem Çuvalı' projesiyle kazandı. Uğur Özder'in 'Otomatik Kontrollü Bitki Çapalama Makinesi', Ayşe Tunca'nın 'Ay Çekirdeğinden Kağıt' ve Hüseyin Doğan Bozkurt'un 'Bakliyat Atıştırmalıkları; Mercimek, Nohut ve Fasulye Cipsi' projeleri mansiyona değer bulundu.

SEÇİCİ KURUL

Yarışmanın seçici kurulunda; İTB Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın, İlhan Zincircioğlu, İsmail Emin Kentli, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Adanacıoğlu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Ahmet Egesoy, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Nurcan Koca yer aldı.

Ödül ve sergileme alan katılımcılar detaylı bilgiye www.itb.org.tr internet adresinden ve 0232 481 10 15 no’lu telefondan ulaşabilecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI