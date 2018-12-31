Profil hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önündeki profil levhaları çaldığı belirtilen 3'ü kadın 4 kişi yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen cuma gecesi Yavrudoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kamyonetle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin, demir profilleri çaldığı belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu plakası tespit edilen kamyonet, ilçe merkezine girerken jandarma tarafından yakalandı. Kamyonette bulunan C.D., G.K., E.K. ve A.A. gözaltına alındı. İş yerinin önünden çalınan demir profiller sahibine teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Açıktan hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıkta verdiği ifadede demir profillerin atılmış olduğunu düşündükleri için aldıklarını öne sürdü. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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