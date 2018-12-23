Prof.Dr. Işıkhan, Vali Nayir'i ziyaret etti

ADAPAZARI(Sakarya), () - CUMHURBAŞKANLIĞI Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret ederek, sosyal hizmet uygulamaları, sosyal yardım programları ve sosyal politikalar hakkında bilgileri paylaştı.

'Ne Kadar Mutluyuz?' konferansı kapsamında Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konferans öncesi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'ı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış ile birlikte ziyaret etti. Prof.Dr. Vedat Işıkan, yerel ve ulusal sosyal hizmet uygulamaları, sosyal yardım programları ve sosyal politikalar hakkında güncel gelişmeleri paylaşarak, Vali Nayir'e yeni görevinde başarılar diledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Prof.Dr. Işıkhan, belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin önemini ifade etti. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret ederek, akademik faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Işıkhan, yeni görevini tebrik etti. Ardından SAÜ Sosyal Hizmet Bölümünde Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış'tan bölümün 2023 yılına kadar aldığı FEDEK akreditasyonunun kapsamı ve öğrenciye mezuniyet sonrası istihdam sürecinde katkıları hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış, Aralık ayında yayın hayatına başlayan Türkiye'de sosyal hizmet alanında İngilizce ve Almanca dillerinde yayın yapan uluslararası ilk akademik dergi olan, aynı zamanda görme ve işitme engelliler için sesli ve görsel betimlemeler içeren kare kod uygulamasına sahip, Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi'ni tanıtıp, takdim etti.