Prof. Dr. Yalçın: Grip aşısı yüzde 90 etkili

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 2018-2019 döneminde uygulanan mevsimsel grip aşısının yüzde 90 ve üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yalçın, gribe neden olan çok sayıda virüs bulunmasına rağmen, her yıl uygulanan aşıların içeriğinin 3 veya 4 virüsü kapsayabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Yalçın, "Bu yılki aşıların yüksek etkinlik sağlaması, aşı içeriğindeki virüslerin yakalandığının göstergesi. Bu başarı oranının ortaya çıkmasında önceki yıllarda doğru virüslerin tanımlanmasının etkili olduğu görülmektedir" dedi.

ABD'DE 10 MİLYON KİŞİ GRİP HASTASI

Prof. Dr. Yalçın, ABD Atlanta'da bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 1 Ekim 2018 ile 26 Ocak 2019 arasında ABD'de yaklaşık 10 milyon kişinin grip hastalığına yakalandığını belirterek, "Bu hastaların yarısının hastanelere başvurduğu ve yaklaşık 120 bin kişinin hastanelere yatırıldığı açıklandı. Son 10 yılın verilerine göre grip ve komplikasyonlarından yılda ortalama 12 bin ile 79 bin kişinin kaybedildiği açıklandı" diye konuştu.

6 AYLIKTAN SONRA YAPILAN AŞI YARARLI

Özellikle kronik akciğer, böbrek ve kalp hastalığı olan bireyler ile şeker hastaları, bağışıklığı baskılayıcı ilaç alanlar, kanserli hastalar, AIDS hastaları, sağlık çalışanları, huzurevi ya da bakım evinde kalanların da grip hastalığı için en önemli risk gruplarını oluşturduklarını kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "6 aylıktan itibaren herkesin aşı olması yararlı görülmektedir" dedi.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ

Grip hastalığının zatürre, değişik kalp rahatsızlıkları ile gebelikte düşük, ölü doğum ve erken doğuma neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Yalçın, "Özellikle risk gruplarında daha ölümcül olabilmekte, bu nedenle sağlık kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin, kişileri aşıya yönlendirmede önemli rolü var. Aşı Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI