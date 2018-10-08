Prof. Dr. Turfan'dan emziren annelere parfüm uyarısı

EGE Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, doğum sonrasında annelerin parfüm kullanmaması gerektiğini söyledi.

EÜ Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 'Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu' kapsamında, Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal ve Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, 'Emzirmenin başlatılmasında ebenin rolü' konulu sunumu yaptı. Anne sütünün doğumdan hemen sonra 2 saat içerisinde kesinlikle olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turfan, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenme yapılması gerektiğini söyledi. 6 aydan sonra ise anne sütünün ek besinler ile takviye edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Turfan, doğadan örnekler ile anne sütünün önemini vurguladı. Prof. Dr. Turfan, anne sütünde bulunan oksitosin, prolaktin ve beta-endorfin hormonlarının mutluluk, sevgi, huzur, annelik duygusu barındırdığını belirtti. Prof. Dr. Turfan, "Doğum sonrasında anneler parfüm kullanmaması gerekiyor. Çünkü anne sütünün kokusu değerlidir. Bu koku 'cennete ait' veya 'sarhoş edici' olarak adlandırılıyor" dedi.

EÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bal Yılmaz da, 'Emzirmenin sürdürülmesinde hemşirenin rolü' üzerine bir konuşma yaptı. Eski yıllardan örnekler veren Doç. Dr. Yılmaz, 6 bin yıllık Sümer kalıntıları ve Yunan mitolojisinden emzirmeyle ilgili görseller gösterdi. 20. yüzyılda ise anne sütünden ziyade mamaya yönelme olduğunu belirtti. 1970'lerden sonra daha etkin bir biçimde yapılan çalışmalarda anne sütünün öneminin daha da arttığını söyledi.

Emziren annenin beslenmesi hakkında da bilgiler veren Ezgi Karataş ise bazı annelerin doğumdan sonra zayıflama diyetine girdiğini, bu durumun kesinlikle olmaması gerektiğini ifade etti. Zayıflamadan ziyade yeterli ve dengeli beslenilmesi gerektiğini söyledi. Anne vücudunda süt yapımının halihazırda enerji harcadığını söyleyen Karataş, vücut durumuna göre günlük belirli bir kalori alınması gerektiğine değindi. Günlük en az 2-3 litre su tüketilmesi gerektiğini belirten Karataş, fazla sıvı miktarının süt oranını arttırmayacağını söyledi. Annenin emzirme safhasındayken mutlaka protein alması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Aysun Başgün Ekşioğlu ise 'Emziren annenin bakımı' konusunda bilgiler verdi. Annelerde en çok uyku bozukluğu ve yorgunluk olduğuna dikkat çeken Dr. Ekşioğlu, emzirmenin uyku kalitesini arttırma ve daha çabuk uykuya dalış özellikleri olduğunu ifade etti.

İZMİR, ()

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