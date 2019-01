Prof. Dr. Seyhan: Plastik poşet uygulaması muazzam iş

RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) düzenlenen kolokyumda 'Karadeniz Ekosisteminde Plastikler' konusu tartışıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Seyhan, ücretli poşet uygulamasına ilişkin konuştu, plastiklerin her yerde olduğunu belirtti. Seyhan, "Plastik poşet uygulaması muazzam iş. Bir yerden başlamak lazımdı” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Karadeniz Ekosisteminde Plastikler' konulu kolokyum, Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Osman Beyazoğlu Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Programı, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin Şahin ile akademisyenler takip etti. Kolokyumda ilk olarak Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat, 'Denizel Ortamda Plastikler ve Etkileri' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Çevresel, ekonomik, güvenlik, sağlık ve kültürel etkilere neden olan deniz çöplerinin, plastikler, tahtalar, metaller, cam, lastik, giysi ve kağıt gibi ürünlerden oluştuğunu ifade eden Bat, bu çöplerin insanların sağlık riskini artırdığını, estetik değerlerin kaybına, denizdeki insanların güvenlik riskine, sahil ve limanların kirlenmesine sebep olduğunu belirtti.

'18 BİN PLASTİK ÇÖP YÜZÜYOR'

Bat, tüm dünyada yıllık avlanan balık ağırlığının üç katı çöpün okyanuslara döküldüğüne dikkat çekerek “ Her 50 santimetrelik kumsalda en az bir parça çöp bulunuyor. Dünya okyanuslarının her kilometrekaresinde ortalama 18 bin adet plastik çöp yüzüyor, küresel olarak, 5-13 milyon ton plastik her yıl okyanuslarda son buluyor” diye konuştu.

'HER YERDE PLASTİK VAR'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Seyhan da, 'Karadeniz’de Kirlilik ve Biyo çeşitliliğe Etkisi' konusunda bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında plastik poşetlerin paralı olması uygulamasına da değinen Seyhan, “Plastik poşet uygulaması muazzam iş. Bir yerden başlamak lazımdı. Ancak uygulama bununla sınırlı kalmamalı çünkü maalesef her yerde plastik var” açıklamasında bulundu.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ise 'Güneydoğu Karadeniz’de Zooplanktonun Mikroplastik Tüketiminin Değerlendirilmesi' başlıklı sunumda bulundu. Aytan, Karadeniz’de zooplanktonun önemli bir balıkçılık alanı olduğunu kaydetti. Karadeniz’de zooplanktonun Akdeniz’e göre daha bol ancak az türle temsil edildiğine dikkat çeken Aytan, balıkçılığın küçük planktivor balıklar ile desteklendiğini, zooplanktonun özellikle kopepodlar planktivor balıkların favori besini olduğunu söyledi.