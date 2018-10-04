Prof. Dr. Sabuncuoğlu: Gençlerin ekip çalışması ile yetkinliklerinin gelişmesi lazım

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - TÜRKİYE yükseköğretiminde her bir üniversitenin kendi dönüşüm süreci içinde temel alıp, uygulayabileceği, dönemin Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenen AGÜ Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Tasarımı Projesi’nin çıktıları, düzenlenen kapanış konferansında paylaşıldı. Konferansta konuşan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Gençlerin yaratıcılık, tasarım, iletişim, ekip çalışması gibi yetkinliklerinin gelişmesi lazım" dedi.

Yaklaşık 5 yıl süren projenin kapanış konferansına çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, iş sanayi dünyasından davetliler , daire müdürleri ve çeşitli liselerden okul yöneticileri katıldı. Konferansın açılışında yaptığı konuşmasında projenin çıktılarını anlatan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’nün evrensel bir üniversite olması için bu projenin kendilerine bir entelektüel sermaye kazandırdığını vurguladı. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Bu projenin evrensel bir üniversite olma bu proje bize inanılmaz bir entelektüel sermaye kazandırdı. Vizyon geliştirdi. Üniversitenin kimliğini DNA’sını oluşturdu. Yenilikçi bir üniversite olabilmek için bu entelektüel sermayeye ihtiyacımız var. AGÜ kültürünün gelişmesini büyümesini ve kısmen oturmasını sağladı. Üniversitelerin üçüncü misyonu olan “Topluma Katkı” misyonunu Türkiye’nin ve yükseköğretiminin gündemine taşıdı” diye konuştu.

AGÜ’nün kuruluş ve gelişim süreci ile projenin çıkış noktasını anlatan Sabuncuoğlu, iyi bir üniversite kurmanın formülünün basit ama kurmasının çok zor olduğunu ifade etti.

İyi öğrenci ile iyi ve kaliteli akademisyeni buluşturmak gerektiğini dile getiren Sabuncuoğlu, “Önemli olan insan gücü ve kalitesi, kalite ve özgünlük. Peki özgünlük ne? Özgünlük, lider, farklı, yenilikçi olmak. Dünya hızla değişiyor. Değişimi çok net yaşıyoruz ve bu değişimin yükseköğretim sistemini komple değiştireceğini, ters yüz edeceğini hissediyordum. ‘Geleceğin yükseköğretim kurumları nasıl olacak bunu araştıralım, bilimsel çalışma Ar-Ge yapalım’ diye düşündük” şeklinde konuştu.

Üniversiteler için iyi öğrencinin çok önemli olduğuna ve bunun bugün tüm üniversitelerin sorunu olduğunu belirten Sabuncuoğlu, şunları söyledi:

“Bu sorun hatta Harvard, Stanford ve Oxford’un bile sorunu. Önemli bir sorun. Tüm üniversiteler buna inanılmaz kaynaklar ayırıyorlar. Vizyonumuzu oluşturacak özgünlük arayışına başladık. Antropologlarla çalışarak birçok ilde üniversite adayı öğrencilerle çalışmalar yaptık. Türk gençliğinin içinde bulunduğu sorunları, hayalsiz yaşadıklarını, meslek seçimini nasıl ilkel, çevre ve aile baskısıyla yaptıklarını gördük. Gençlerin yaratıcılık, tasarım, iletişim, ekip çalışması gibi yetkinliklerinin gelişmesi lazım.”

Sabuncuoğlu, tüm bu çalışmalar ve proje sürerken AGÜ’nün aynı zamanda, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınav olan SAT Sınav Merkezi ile uluslararası geçerliliği olan TOEFL Sınav Merkezi olduğunu hatırlattı.

Rektör Sabuncuoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcılar çeşitli gruplara ayrılarak, AGÜ Modeli başlıklı sunumlara katıldı.

Grup çalışmalarında projenin alt başlıkları olan AGÜ Labs, Yetkinlik Temelli Müfredat ve Kapsül, Aktif Öğrenme İstasyonu, Eğitsel İşleyişi Bütünleyen bir e Platform konularının çıktıları tartışılıp değerlendirdi.

Daha sonra Yol Haritası Grup Çalışmasının yapıldığı konferans, genel değerlendirme ve yorumlarla sona erdi. Projenin kapanış konferansı gün boyu sürdü.

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