Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Sanko Hastanesi'nde

GAZİANTEP, () - SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

İç Hastalıkları - Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın hasta kabulüne başlaması ile birlikte Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hematoloji hastaları için kemoterapi uygulamaları da başlatıldı. 16 yataklı Hematoloji Servisi ve 9 yataklı ayaktan günübirlik Kemoterapi Ünitesi'nde hastaların tedavisi gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki dönemde hematoloji hastaları ile ilgili tüm tedavi hizmetlerinin verileceğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Hastaların konforu için de tüm çabayı sarf edeceğiz. Lösemi, Lenfoma, Myeloma, kansızlıklar ve diğer hematolojik hastalıkların tedavileri için gerekli alt yapımızı hazırladık. Çok kısa süre içinde tüm hematolojik laboratuvar tetkikleri ile flow sitometri tetkiklerini de yapacağız. Bu konuda talebi olan hastaneler ile ortak çalışmaya ve işbirliğine de hazırız" diye konuştu.

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