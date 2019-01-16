Prof. Dr. Kılıçarslan, Türk Üroloji Derneği Başkanı oldu

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Türk Üroloji Derneği Başkanlığı’na seçildi.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Ocak ayı başında yapılan Genel Kurul toplantısında Türk Üroloji Derneği Başkanlığı görevine seçildi. Görev yaptığı BUÜ’den mezun olan ve 2005 yılından itibaren Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görevini sürdüren Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan önceki ay yapılan genel kurul ile Türk Üroloji Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

‘GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ’

BUÜ Tıp Fakültesi’nde 14 yıldır görev yapan Kılıçarslan, yeni görevini layıkıyla yerine getirmek için eelindden gelen her şeyi yapacağını ifade ederek, ‘’Çalışmalarımız halk sağlığı için sürüyor. Görevimizin ne denli hassas bir meslek olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle yeni görevimi de layıkıyla yerine getirmek için elimden gelen tüm gayreti sarfetmeye çalışacağım’’ dedi.

FOTOĞRAFLI