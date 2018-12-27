Prof. Dr. Hüseyin Per, Memorial Hastanesinde göreve başladı

KAYSERİ, () - ÇOCUK Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Memorial Kayseri Hastanesinde hasta kabululüne başladı.

Bilimsel çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hüseyin Per, çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıkları ile yürümede ve konuşmada gecikme, gevşek (hipoton) bebekler (SMA), otistik sorunlar, okul çağındaki çocuklarda dikkat sorunları, ateşli hastalıklar, epilepsi nöbetleriyle serebral palsi hastalarının teşhis ve tedavisinde hizmet sunacak.

Aynı zaman tabip odası başkanlığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Per, 1995-2000 yılları arasında yine Erciyes Üniversitesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk nörolojisi uzmanlık eğitimi alan Hüseyin Per, 2010’da doçent, 2015’te profesör unvanını aldı.

FOTOLU