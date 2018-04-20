Prof. Dr. Hüsamettin Aslan için anma töreni

OCAK ayında hayatını kaybeden sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan için öğretim üyesi olduğu Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) anma töreni düzenlendi.

Tören, Hüsamettin Arslan anısına hazırlanan kısa film gösterimiyle başladı, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve öğretim üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Anma töreninde konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Hüsamettin Arslan anısına düzenlenen organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı. Ulcay, “Hem bir bilim insanı hem de bir yayıncı olarak düşünce dünyamıza çok önemli katkılar sağlayan Hüsamettin hocam, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ediyor. Üniversitemize de Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak büyük hizmetler veren hocamız, kısa sayılabilecek 61 yıllık ömrünü sosyoloji biliminin gelişimine adamış bir aydındı. Bilge kişiliği, hayata karşı duruşu ve eserleriyle hep hayırla hatırlayacağımız Merhum Hüsamettin Arslan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. UIcay, Arslan ailesinin başvurusu sonucunda ek binası açılacak olan Uludağ Üniversitesi kütüphanesinde Hüsamettin Arslan için bir köşe yapılacağı ve bütün kitaplarının okumaya açık olacağını sözlerine ekledi.

“VEFA GÖSTERENE VEFA GÖSTERİLİR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı konuşmada şahsen Hüsamettin Arslan’ı tanımadığını fakat yetiştirdiği öğrencileri ve geride bıraktığı eserleri görünce mutlu olduğunu ifade etti . Aktaş, “Sosyoloji ile ilgim olmadığından dolayı Hüsamettin hocamızı tanımıyordum ama rektör hocamızın anlatımı ve izlediğimiz vtr ile onun ne kadar değerli bir insan olduğu görülüyor. Vefa sadece bir semt adı veya bozacının adı değildir. Vefa hayatın her alanında vardır. Vefa gösterirseniz siz öldüğünüz zamanda size vefa gösterirler. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Anma töreninin sonunda rektör tarafından konuşma yapan öğretim üyelerine zeytin dalı takdim edildi.