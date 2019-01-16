Prof. Dr. Fuat Sezgin, ERÜ’de bir dizi etkinlikle anılacak

KAYSERİ, () - İSLAM bilim karihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 2019 yılı boyunca Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle anılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesinin ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan Erciyes Üniversitesi, yıl boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirerek, Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve eserlerini tanıtacak. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 30 Haziran 2018 tarihinde kaybettikleri Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önde gelen bilim insanlarından birisi olarak daima saygı ve şükranla hatırlanacağını belirterek şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Fuat Sezgin hocamızı geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Erciyes Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 22 üniversite ile protokol imzaladı. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde çok sayıda etkinliğe Üniversitemizde ev sahipliği yapacak ve Prof. Dr. Fuat Sezgin’i panel, konferans, sergi, belgesel gösterimi ve özel gezi gibi bir dizi etkinlikle en güzel şekilde anacağız. Kendisi ve eserleri hakkında detaylı bir web sitesini ise şimdiden oluşturduk. Yıl boyu düzenleyeceğimiz etkinlikleri de erişime açtığımız sitede ilan edeceğiz."

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