Prof. Dr. Demirbaş, 310 günün 36 gününü kesintisiz ameliyathanede geçirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'de organ nakli denilince akla gelen ilk isimlerin başında yer alan Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, insanları sağlığına kavuşturmak için çok çabaladığını belirterek, mesai kavramını yıllar önce unuttuğunu söyledi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, Türkiye'nin ilk transplant cerrahlarından biri. 10 yılı aşkın süredir Medical Park Antalya Hastanesi'nde binlerce hastayı organ nakliyle hayata bağlayan Prof. Dr. Demirbaş, ameliyathanenin ve organ nakil merkezinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na () açtı.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Tuna, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Halil Erbiş, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yücel Yüksel ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Levent Yücetin'den oluşan organ nakil ekibinin başında bulunan Prof. Dr. Alper Demirbaş, mesai kavramını yıllar önce unuttuğunu anlattı. Gece yarısı ya da sabaha karşı hastaneye gelip ertesi güne kadar ameliyata girdiği günlerin çoğunlukta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, ameliyat aralarında ameliyathanenin soğuk koridorlarında yaşamına dokunduğu binlerce hastasını düşündüğünü söyledi.

'310 GÜNÜN 36 GÜNÜNÜ KESİNTİSİZ OLARAK AMELİYATHANEDE GEÇİRDİM'

2018 yılının 9 ayında 317 böbrek nakli, 76 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, bir böbrek nakli için bir buçuk saat, bir karaciğer nakli içinde 5 saat zaman harcadıklarını söyledi. İnsan hayatını kurtarmak için çabaladığını ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, "Yılbaşından bu yana kabaca 310 gün geçmiş. Ben bu 310 günün 36 gününü kesintisiz olarak ameliyathanede nakil başında geçirmişim" dedi.

6 BİNİN ÜZERİNDE NAKİL

1997 yılının ekim ayından bu yana aralıksız ameliyat, organ nakilleri yaptığını belirten Prof. Dr. Alper Demirbaş, meslek hayatı boyunca ekibiyle 6 binin üzerinde nakil gerçekleştirdiğini söyledi. Hafta sonları dahi planlı olmayan ameliyatlar olursa yaptığını anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "Zaten tüm enerjinizi buraya vermeniz gerekiyor. 10 senenin üzerinde de Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde organ nakli yapıyoruz ve artık bu hastane organ nakli alanında dünyaca tanınan, en başarılı hastaneler arasındadır. Burada başladığımızdan bu yana 5 binin üzerinde organ nakli yaptık. Ameliyatlar benim sorumluluğum altında ben ve ekibim tarafından yapılıyor.

25 YILDIR TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRMİYOR

Bütün hastalarıyla ameliyat öncesinde en az 1 saat konuştuğunu ve ameliyatın neden gerektiğini ve olabilecek komplikasyonları bir tıp öğrencisine anlatır gibi anlattığını da ifade eden Prof. Dr. Alper Demirbaş, ekibi içerisindeki tüm hekimlerin vicdanlı olduğunu ve vicdansız hekimlerle ne kadar iyi hekim olursa olsun çalışmadığını söyledi.

Gecenin bir yarısı ya da tatilde, yılbaşında, bayramda her zaman ulaşılabilir olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "Yaklaşık 25 sene önce cep telefonları ilk çıktığında almıştım bir telefon numarası. Bütün hastalarımda bu numara vardır ve beni her zaman arayabilirler. Bu numaramı hiç değiştirmedim, hiç kapatmadım o telefonumu" dedi.

SİYASETE GİRMEYİ KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYOR

Genel cerrahi dışında ve özellikle organ nakli dışında hiçbir iş bilmediğini de ifade eden Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, bir dönem siyasete atılacağı yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Prof. Dr. Demirbaş, "Siyasi duruşum elbette var. Herkes de bilir nerede olduğumu. Ama bu siyasete gireceğim anlamına gelmez. Ben yapamam, siyaseti siyasetçiler yapsın" dedi.

Hayatta yalnızca bir şeyden çok korktuğunu anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "Sağlıklı bir kişi geliyor ve verici olmayı kabul ediyor. Bir başkasının hayatını kurtaracak. Bu iş kesinlikle hata götürmez. İnsanlar bize güveniyor. Hata yaparsam o güveni kaybederim diye çok korkuyorum" diye konuştu.

Ameliyatı yapmakla işinin bitmediğine de değinen Prof. Dr Demirbaş, sürekli hastalarının sağlık durumunu düşündüğünü söyledi. Bazen rüyalarında dahi ameliyatlara girdiğini anlatan Prof. Dr. Demirbaş, yaptığı işin aslında çok yorucu olduğunu vurguladı. Ameliyathaneden çıkınca hasta yakınlarının güzel bir haber beklediğini gözlerinden anladığını belirten Prof. Dr. Alper Demirbaş, hasta yakınlarının gözlerinin içinin güldüğünü görünce tüm yorgunluğunun geçtiğini söyledi.

Antalya'nın organ nakli konusunda bir ekol olduğunu, mesleğe başladığından bu yana birçok kişiyle çalıştığını, asistanlar yetiştirdiğini belirten Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Bu arkadaşlar, şu an Türkiye'nin dört bir yanında nakil yapıyor. Temelini birlikte kurduğumuz bu arkadaşlar da organ naklini Türkiye'de en çok yapan ekiplerin içinde yer alıyor" dedi.

PROF. DR. ALPER DEMİRBAŞ KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladı. ABD'de Miami Üniversitesi'nde organ nakli ihtisası yaptı. Bunu izleyen yıllarda İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde ve Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nde organ nakli üzerine çalışmalarını sürdürdü. 40 yaşında profesör oldu. 2004 - 2008 arasında Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürlüğü yaptı. Üniversitedeki ilk karaciğer naklini gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk defa böbrek - pankreas nakli programını başlattı. Doku uyumsuz böbrek nakli ve kan grubu uyumsuz böbrek nakilleri programını da ilk defa başlatan bilim insanı olarak adını tıp tarihine yazdırdı. 2008 yılında üniversiteden ayrılarak Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne geçti.

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