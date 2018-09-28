Prof. Dr. Birsen Çeken’den ikiz sergi

TÜRK dünyası ressamlarının eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda küratör olarak görev alan Prof. Dr. Birsen Çeken, 'Gökbörü” ve 'Yüreğim Mavi Akar Tualime' isimli ikiz sergisini izlenime sunacak.Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk dünyası ressamlarının eserlerinin yer alacağı Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 1 Ekim’de 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirecek. 30’u aşkın ülke ve topluluktan 100’ü aşkın ressamı bir araya getirip, Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan eşsiz koleksiyonu kente kazandıran Prof. Dr. Birsen Çeken, yağlı boya eserlerinde Türk mitolojisinde 100 yılda bir ortaya çıktığına inanılan yol gösterici mavi kurt anlamına gelen Gökbörü efsanesinden yola çıkarak mavi gözlü Atatürk’ü tasvir etti. Prof. Dr. Birsen Çeken Yüreğim Mavi Akar Tuvalime adlı çalışmasında ise Türk efsane ve değerlerine yer verdi.SERGİYE DAVETGazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Birsen Çeken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün açılışını yapacağı sergiye tüm Adanalı sanatseverleri davet etti. Çeken, “Çalışmalarımı bu sergide izlenime sunacak olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Bir hafta izlenimde kalacak sergilerimde resim sanatına gönül verenlerle söyleşiler yapıp, onların yolunu aydınlatmayı, bilgi ve tecrübelerimi paylaşmayı sürdüreceğim" diye konuştu.

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