Prof. Dr. Baykara'dan 'çocuk istismarı' semineri

ÇOCUK ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayşen Baykara, İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin konuğu olarak rehber öğretmenlere 'çocuklarda istismar' konulu seminer verdi.

Çocukların ailelerine yaşadıkları herhangi bir sorunu açtıklarında ebebeynlerin dinlememe yoluna gitmemesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Baykara, istismara uğrayan küçük çocukların muğlak açıklamalar yaptığını çünkü ne yaşadığını anlamadığını daha büyük çocukların ise amaç doğrultusunda açıklama yaptığını bildirdi. Prof. Dr. Baykara, çocukların kendilerini olumsuz etkileyen duygulardan kurtulmak için oyun oynadığını, terapide en temel araçlarının da oyun olduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismarı açıklamaktan aşırı utanma, etiketlenme gibi nedenlerle uzak durabildiğini belirten Prof. Dr. Baykara, "Aile içinde sorun olan çocuklarda, ona hoş davranan, çeşitli hediyeler veren bir yetişkin tercih edilir. Yetişkin çocuğa sırrı kimseyle paylaşmamasını tembihler. Ensest olayında da böyledir. Baba o çocuğunu diğer çocuklarından daha ayrı tutar. Çocuk ne olup bittiğini anladığı yaşa geldiğinde ise epey süre geçmiş olabilir. Bu sırrın bozulmaması için de suskun kalan olur" diye konuştu.

Kız çocuklarının kendilerini daha sözel ifade ettiğini, ancak erkek çocuklarında bunun daha az görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Baykara, anne baba arasında yatan çocukların da istismara uğradığını söyledi. Prof. Dr. Baykara, "Anne baba arasına yatan çocuk cinsel olarak istismara uğrar. Kaç yaşında olursa olsun. Bu çocuğun gelişimine zarardır. Anne baba buna dikkat etmelidir" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI