Pozantı’da seçim güvenliği toplantısı

Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT/POZANTI(Adana), () - ADANA’nın Pozantı ilçesinde 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ile ilgili 'seçim güvenliği' toplantısı yapıldı.

Kaymakam Taner Tengir başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, Emniyet Müdürü vekili Fatih Uyguralp, Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, siyasi partililerin İlçe başkanları ve TEDAŞ yetkilileri katıldı. Toplantıda seçim sürecinde yasa gereğince uyulması gereken kurallar, esaslar, yasaklar ve alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Taner Tengir, seçim güvenliği sebebiyle yaptığı toplantıda şunları söyledi.

"Pozantı, birliğin, beraberliğin, arkadaşlığın ve kardeşliğin hat safhada olduğu bir ilçe. Tüm siyasi partiler de bu güne kadar bu birlikteliği devam ettirdi. Bu seçim süreci içerisinde arkadaşlığınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim atmosferinde en ufak bir problem bile yaşanmadan bugünlere geldik. 24 Haziran’dan sonra 25 Haziran’da sonuç ne olursa olsun bizler yine kardeşiz, biriz, arkadaşız."

Toplantı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının seçime yönelik tedbir ve çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumları ile son buldu. Pozantı genelinde konulan 51 sandıkta 14 bin 503 seçmen oy kullanacak.

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