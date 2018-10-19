Pozantı’da Muhtarlar Günü kutlandı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.Düzenlenen törene; Pozantı Kaymakamı Mehmet Soylu, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, Muhtarlar Derneği Pozantı Şube Başkanı Mehmet Bölge, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nejat Arıkan, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları ve bazı daire amirleri katıldı.Törende Muhtarlar Derneği Pozantı Şube Başkanı Mehmet Bölge ve muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Burada konuşan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Orhan Demirdelen, "Muhtarlar bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla arasında köprü olurken bir yandan da yerel yönetimlerin yaptığı icraatları takip ederek katılım sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Devletin mühür ve beraatı olan tek seçilmiş kişi muhtardır" dedi.Kaymakam Mehmet Soylu, bir aylık bir zaman diliminde çalışma fırsatı bulduğu 21 mahalle muhtarına kutlama belgesi verdi.

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