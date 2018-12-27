Pozantı’da İngilizce dersini sevdiren ve öğreten yarışma

ADANA’nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce öğretmeni Müge Akyürek ve Leyla Topaloğlu rehberliğinde SNAP WORDS CONTEST (resimlerle İngilizce kelime anlatma) adlı bir yarışma düzenledi.185 öğrencinin katıldığı yarışmada jüri tarafından yarışmaya uygun görülen 50 resim yardımıyla anlatılan İngilizce kelimeler, Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi sergi salonunda bir hafta süreyle sergilendi. Pozantı genelinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin sergiyi gezerek, ilk üçe giren eserleri belirlemek üzere oy kullandı. Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Başçavuş Bahtiyar Keten, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Pozantı Esnaf Odası Başkanı Yunus Aytekin, siyasi parti temsilcileri ve öğrenci velilerinin katıldığı yarışma finali ve ödül töreninde, protokol üyeleri de oylamaya katılarak, öğrencilere destek oldu.En çok oyu alarak birinci olan Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi Alperen Ballı, Okul Müdürü Adem Yılmaz tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi. İkinci ve üçüncü olan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

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