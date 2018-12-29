Pozantı zabıtası, sahipsiz hayvanlara yiyecek dağıttı

ADANA'nın Pozantı ilçe belediyesinde görevli zabıta ekipleri, hafta içi ilçeye yağan kar yağışı nedeniyle sahipsiz sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek dağıttı.

Yoğun kış şartları nedeniyle sokak hayvanlarının mağduriyetini gidermek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pozanti Belediye Baskanı Mustafa Çay tarafından verilen talimat ile zabıta görevlileri tarafından kar yağışının etkili oldugu Akçatekir Yaylası bölgesinde sokak hayvanlarına yiyecek ve yem dağıtıldı. Zabıta, başı boş sokak köpekleri için doğaya et, kemik ve ekmek bırakırken, kuşlar içinde kar üzerine yem bırakıldı. Bu görevlerini kış süresince rutin olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, asıl amaçlarının Adana Büyükşehir Belediyesi ile Akçatekir'e bir barınak kazandırmak olduğunu söyledi.



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