Pozantı'da seçim ve güvenlik toplantısı yapıldı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seçim ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 41 gün kalması nedeniyle seçim ve güvenlik toplantısı yaptı. Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Doğan Türkyılmaz, MHP İlçe Başkanı Şeref Dinç, CHP İlçe Başkan Vekili Hasan Yıldırım, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Arıkan ile mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Muammer Sarıdoğan, seçim öncesi güvenliği etkileyecek tüm eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. Belediye Başkanı Mustafa Çay ise ilçe genelinde mahalle ve sokaklarda bulunan kullanılmayan hurda araçların kaldırılması için araç sahiplerine gereken ikazın yapıldığını, çevre kirliliği yönünden de kötü gözüktüğünü belirterek hurda araçların kaldırılması yönde zabıta ekiplerini görevlendirdiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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