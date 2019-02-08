Pozantı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), ()- ADANA’nın Pozantı ilçe Belediye Meclisi olağan Şubat ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay başkanlığında gerçekleşen toplantıda belediye arsaları üzerinde bulunan taşınmazların hak sahiplerine satışı için Meclis’ten yetki istendi. Gündemin genelinde bulunan imar maddelerinden bazıları oybirliği ile kabul edilirken, bazıları da komisyonlara havale edildi. Meclis üyeliği ve Meclis denetim komisyonundan istifa eden CHP’li Muzaffer Özdemir’in yerine yedek üye Nuray Güven yemin ederek göreve başladı. Meclis üyesi Hasan Yıldırım ise Meclis denetim komisyonu asil üyeliğine seçildi. Belediye Başkanı Mustafa Çay, toplantı sonunda meclis üyelerine teşekkür ederken, alınan kararların Pozantı’ya hayırlı olmasını diledi.

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