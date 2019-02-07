Pozantı Belediyesi'nde İŞKUR TYP kuraları çekildi

ADANA'nın Pozantı Belediyesine İŞKUR üzerinden alınacak 80 kişi çekilen kura ile belirlendi.Pozantı Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne alınacak olan 80 kişi için ilçe genelinden 211 kişi başvuru yaptı. Belediye meclis salonunda yapılan kura çekimine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı Noter Kâtibi Merve Boz, İŞKUR Görevlilerinden Tuğran Yüce ve Yusuf Sarı katıldı.POZANTI’DA BİR İLK OLACAKKura çekimi öncesinde başvuru yapan adaylara konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Belediye olarak İŞKUR’a çevre temizlik bünyesine işçi alacağız diye başvuru yaptık. Daha önce liste ile alım yapıyorduk fakat bu sefer kura ile alım yapılacak denildi. Kura çekimine iki liste halinde gidileceğini ve birinci listede 98 kişinin olduğunu gördük. Garip olan ise 98 adayın 67 tanesi kadın. Yapacak bir şey yok herkesin kanuni hakkıdır. Kurada ismi çıkan, 'ben çalışacağım' diyen her adayın başımın üstünde yeri vardır." dedi.

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