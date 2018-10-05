Pozantı Belediye Meclisi toplandı 

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), () - ADANA’nın Pozantı İlçe Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay başkanlığında toplanan belediye meclisi, gündemde bulunan 4 maddeyi görüştü. Başkan Çay, gündem maddelerine geçilmeden önce, Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi işbirliği ile çeşitli mahallelerde yapılan yol asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kamera görüntüleri eşliğinde, Belemedik Tabiat Parkında yapımı planlanan tesis çalışmalarının devam ettiğini belirten Çay, “Belemedik Tabiat Parkı tamamlandığın da sadece Pozantı’nın değil, Adana’nın da önemli turizm merkezlerinden biri olacaktır “dedi. Başkan Çay ayrıca, 28 Ekim tarihinde Belemedik’de çok geniş bir programla yapılacak fotoğraf festivaline tüm Adanalıları ve fotoğrafseverleri davet etti. Ekim ayı meclis toplantısı, çeşitli gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

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