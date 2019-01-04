Pozantı Belediye Meclisi toplandı 

Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), ()- ADANA’nın Pozantı ilçe Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay başkanlığında gerçekleşen toplantıda imar ve imar barışı ağırlıklı gündem maddelerinin görüşülmesi yanı sıra, 2018 mali yılı bütçesinin incelenmesi için 5 kişilik denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Ocak ayı Meclis toplantısı yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gündem de bulunan imar ve imar barışı maddelerinden bazıları oybirliği ile kabul edilirken, bazıları da komisyonlara havale edildi. Pozantı Belediye Meclisi, ayrıca, huzur hakkı, hukuk müşavirinin çalıştırılması, fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddelerini görüştü. 2018 mali yılı gelir bütçesinin, iş ve işlemlerinin incelenmesi için kurulan denetim komisyonuna Ebru Doğucu, Adil Çakmakçı, Mehmet Yurtçu, Mahmut Sezer ve Muzaffer Özdemir seçildi. Meclis toplantısı, 7 Şubat 2019 Perşembe günü tekrar toplanmak üzere sona erdi.

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