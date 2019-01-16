Poşete karşı pazar filesi örüyorlar

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kurslarında eğitim gören kursiyerler, pazar filelerini kendileri örüyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursu’nda faaliyet gösteren el sanatları sınıfına gelen 45 kursiyer, ördükleri fileler ile poşet kullanımını bitirme hedefine destek veriyor. Soğanlı Kültür Merkezi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde haftanın 5 günü olmak üzere toplam 540 saatlik modülle çalışan kursiyerler, geri dönüşüm malzemelerinden sepetler, salon takımları, banyo takımları gibi çeşitli çalışmalar da gerçekleştiriyor. Terapi niteliği taşıyan file örmenin kursiyerler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden kurs eğitmeni Selma Endar, “El sanatları kursumuzda poşet kullanımını azaltmak için çantalar dikiyor, fileler örüyoruz. Geçmişten günümüze kadar gelen file çantaları geleceğe taşıyarak, Bursa’nın doğasının daha temiz olmasına katkı sağlıyoruz. Plastik poşet kullanımını tamamen ortadan kaldırarak, fileyi hayatımıza katmayı hedeflediğimiz bu yolda kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satarak, ev ekonomilerine de katkı sağlayabilecek” dedi.

FOTOĞRAFLI