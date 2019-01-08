Poşete alternatif file üretiyorlar

BURSA’da, Orhaneli Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta poşetlere alternatif sunmak için örgü file ve bez çanta üretimine başlandı. İŞKUR'un da desteklediği kursta 45 kursiyer eğitim görüyor.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ücretli plastik poşet uygulaması nedeniyle poşetlere alternatif sunmak için bez ve file çanta kursu açtı. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında hayata geçirilen kursta 45 kursiyer eğitim görüyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, herkesi Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye davet etti. Temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak ve atık miktarlarını azaltmak için çalıştıklarını anlatan Yiğitbaşı, "Yarınlarımızı daha temiz görmek istediğimiz için hem Orhaneli, hem de doğaya dönüş etiketi ile Sıfır Atık Projesi'ne güçlü bir destek vermek istiyoruz. Bu kapsamda kurumumuzda üretilen bez çantalar ve filelerle uzun yıllar doğaya kaybolmayan atık bırakmayı bir nebze de olsun azaltmayı hedefledik" dedi.

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