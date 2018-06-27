Portföy yöneticileri Eskişehir'de bir araya geldi



ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), Bloomberg HT Televizyonu ve Dünya Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen 'Portföy Yönetimi Sektörünün Reel Sektöre Katkıları ve Kaynakların Daha Etkin Kullanılması' konulu panel Eskişehir'de yapıldı.

ESO Meclis Salonu'nda yapılan panele ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TKYD Başkanı Selim Yazıcı'nın yanı sıra panelin ilk konuşmacıları, Halk Portföy Yönetimi Genel Müdürü Alim Telci, Ak Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Avşar Sungurlu, Alternatif Yatırım Fonları İş Portföy Yönetimi Müdürü Selim Kocaoğluile çok sayıda kişi katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, portföy yönetiminin uzun süredir yatırımcıların ve sanayicilerinde radarında olduğu belirterek, dijitalleşen dünya içerisinde bu alanda da ciddi bir ivme yakalandığını, artık sermaye piyasasında başka şeyler konuşulacağını söyledi. Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Hayatımıza yeni kurumlar ve yeni vizyonlar katmak gerekiyor. Kendimizi bu dünyanın içerisine adapte etmemiz gerekmekte. Bizler kurumlar olarak ve bireyler olarak kendimizi ve şirketlerimizi bu dijital dönüşümün içerisine konumlandırmadığımız sürece ekonomik anlamda hiçbir değerimizin olmayacağı inancındayım. Çünkü muhtemelen önümüzdeki 10 ya da 20 sene içerisinde mesleklerin belki de yüzde 60'ı olmayacak.Birçok insanla meseleyi istişare ediyoruz. Bunun için yeni bir web sitesi de hazırladık. İnteraktif sanayi gazeteciliği yapılacak. Şirketlerimizin haber değeri taşıyan tüm gelişmelerini buradan aktaracağız. Bütün sanayicilerimizden beklentimiz haber niteliği olan her şeyi bizle paylaşın. Bunu ulusalda, yerel de hatta dünyada paylaşalım bunun yolunu biliyoruz."

TKYD Başkanı Selim Yazıcı ise, kıt olan kaynakların ihtiyaç sahiplerine doğru şekilde ulaştırılmasının en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çekti. Reel sektörde bir değişim olduğundan söz eden Yazıcı, "2016 yılından bakarsak 2 kat kadar sektörde bir artış var. Borsa İstanbul Endekslerine bakarsak Türkiye'de de gayrimenkul yapılmalı yoksa başka şeyler mi yapılmalı sorusu var. Biz yatırımım nereye kayması konusunda bir fikir sahibiyiz ve bunu da ciddi bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, her yıl gerçekleştirilen dünyanın en iyi oyun ve uygulamalarına yer verilen Apple Tasarım Ödülleri'nde 'Oddmar' isimli oyunlarıyla ödüle layık görülen Özgür Taşkın ve Ferhak Aydoğan'a ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş plaket verdi.

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