Portekiz ile eğitim köprüsü

YAŞAR Üniversitesi ile Portekiz Camoes Enstitüsü arasında imzalanan akademik işbirliği protokolü kapsamında, üç öğrenci, burslu olarak Portekiz’e gidip hem dil öğrenme hem de Portekiz kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Geçen yıl Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz’in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı’nın ev sahipliğinde Portekiz’in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile beraberindeki heyeti ağırlayan Yaşar Üniversitesi, iki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliğine de katkı sağlamaya devam ediyor. Dünyada konuşulan en yaygın beşinci dil olan ve 2050 yılına kadar da 400 milyondan fazla insanın konuşacağı tahmin edilen Portekizceyi 8 yıldır öğrencilerine seçmeli ders olarak sunan Yaşar Üniversitesi, iki ülke yetkililerinin desteği ile eğitimde uluslararası bir ortaklık anlaşmasını hayata geçirdi. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda Portekizce eğitmeni Paula Fiadeiro, bugüne kadar konserlerden sergilere kadar Portekiz’i ve Portekizceyi tanıtmak için birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini daha da artırmak için bu akademik işbirliği protokolünün imzalandığını söyledi.

PORTEKİZCEYİ ÖĞRENME FIRSATI

Paula Fiadeiro, "Bu protokolle birlikte, Yaşar Üniversitesi'nde Portekizce eğitimi alan ve başarı gösteren öğrenciler, Camoes Enstitüsü'nün bursuyla Portekiz’deki üniversitelerde veya o kurum tarafından tanınan kurumlarda eğitim alma şansı yakaladı. 3 öğrencimiz şimdiden Portekiz’e gitme ve orada Portekizce okuma fırsatı buldu. Camoes, her yıl, bir yaz kursu için iki burs veya bir yıllık ders için bir burs veriyor. Yıllık burs iki yarıyıla ayrılarak iki öğrenci tarafından da paylaşılabiliyor. Bu işbirliği, bir dönem önceki Büyükelçi Jorge Cabral ve şimdiki Büyükelçi Paula Leal da Silva, Kültür Ataşesi Mario Tiago Paixao ve Portekiz’in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı’nın destekleriyle hayata geçirildi" dedi.

Öğrencilerinin bu deneyimden nasıl zevk aldıklarına, dillerini ve kültürel becerilerini nasıl geliştirdiklerini tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Fiadeiro, "Bazı seçim kriterlerine göre seçilen bu öğrenciler, benim için Türkiye’de Portekiz dil ve kültürünü tanıtmanın en iyi temsilcilerini oluşturuyorlar ve Portekiz’i tanıtmama yardım etmeleri için onlara güvenebileceğimi biliyorum. İki ülke arasında son dönemde artan ekonomik, turistik, kültürel ve eğitim işbirliklerinin çoğalmasını diliyorum ve bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ALDIKLARI EĞİTİMİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Endüstriyel Tasarım Bölümü'nü bitirdiği yıl Coimbra Üniversitesi'nde 1 yıl boyunca Portekizce dersleri alma fırsatı bulan Hazal Özçelikler, "İki yıl boyunca okulumda seçmeli olarak Portekizce dersi aldım. Sevgili Hocam Fiadeiro, Üniversitemizin Portekiz Hükümetiyle yaptığı protokolden bahsetti ve 1 yıllık bir eğitim almak isteyip istemediğimi sorduğunda ben de hep hayalini kurduğum hem yurtdışında yaşama hem eğitim alma hem de yeni bir dil ve kültür öğrenme fırsatını bir arada sunan bu teklifi kabul ettim. Dünyanın dört bir yanından yeni insanlarla, kültürlerle ve dillerle tanıştım. Ve ne kadar çok ülkenin bu dili kullandığını gördükçe iyi ki bu dili öğreniyorum, dedim" diye konuştu.

Turizm Rehberliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Cansu Ece Kahraman da yaz döneminde gittiği Portekiz’de çok güzel deneyimler elde ettiğini dile getirdi. Kahraman, "Bölümüm gereği İngilizce'nin dışında Rusça ve Portekizce seçmeli dersleri aldım. Benim için harika bir deneyim ve eğitim alma fırsatı oldu. Portekiz, dil öğrenmenin yanı sıra eşsiz kültürünü ve insanlarının aynı bizim ülkemizde olduğu gibi misafirperverliğini, sıcaklığını alabildiğim, yaşayabildiğim bir yerdi. Yoğun bir eğitim dönemi geçirdik, yüksek lisans için de Portekiz’i düşünüyorum" dedi.

Müzik Bölümü'nde klasik gitar eğitimi alan Beste Kanter ise Portekiz’in müzik açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu vurgulayarak, "Benim için dil eğitimi almanın yanı sıra oranın müzik kültürünü de yakından tanıma fırsatı oldu. Müzisyenlerle tanıştım, köylerde onların müziklerini dinleme fırsatı buldum. Daha önce birçok Avrupa ülkesini gezdim, Portekiz, en az diğer Avrupa ülkeleri kadar görülmeye değer bir ülke. İnsanları en sıcak ve sevecen, size yardımcı olan ülke" diyerek deneyimlerini anlattı.

İZMİR, ()

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