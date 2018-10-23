Popescu’nun emaneti Madalin, sağlığına kavuştu

ANKARA, () - GALATASARAY’ın eski yıldızı Gheorghe Popescu’nun Türkiye’ye getirerek Yenimahalle Belediyesi’ne emanet ettiği kanser hastası 11 yaşındaki Madalin MarciaIordache, sağlığına kavuştu.

Belediyenin desteği ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan ve Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde konaklayan kemik tümörü hastası Madalin’den iyi haber geldi. Yaklaşık 5 aydır tedavisi süren Madalin, hastalığına karşı vermiş olduğu mücadeleden zaferle çıktı. Tedavisi yapılan ve motivasyonu için özel çaba harcanan Madalin, hastalığını yendi. Sevincini paylaşmak için belediye tarafından konuk edildiği Zübeyde Hanım Konukevi’nden çıkan Madalin, annesi Cristina MarciaIordache ve Konuk Evi Müdürü Hakkı Vatansever ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanında aldı.

‘BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK’

Mutlu haberi Başkan Yaşar’la paylaşan Madalin, sarılarak teşekkür etti. Aldığı güzel haber karşısında mutluluğunu dile getiren Yaşar, Madalin’e bir kol saati hediye ederek, “Allah sana uzun ömür versin. Sağlığına kavuştuğun için çok mutluyuz. Bu mutluluğun tarifi yok” dedi.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette Anne Cristina MarciaIordache, çevirmen eşliğinde duygularını dile getirdi. Anne Cristina, “Yavrum sayenizde sağlığına kavuştu. Bir anne çocuğunun sağlıklı olmasından başka ne dileyebilir. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi bir şekilde Yenimahalle’de konuk ettiniz. Verdiğiniz maddi manevi desteği hayatım boyunca unutmayacağım” diye konuştu. Ziyaretin ardından Madalin, sağlığına kavuşmak için geldiği Türkiye’den sağlıklı bir şekilde ülkesi Romanya’ya döndü.

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