Pompalıyla rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de, bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

Merkez Kömürcü köyünde alkollü olduğu ileri sürülen D.Y., pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği S.Y. (45), L.Y.(34), G.Y.(40) ve G.Y.(51) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şüpheli ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.