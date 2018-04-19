Polonya'nın bağımsızlığı Antalya'da kutlandı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - POLONYA'nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya'da 'Bağımsızlığın Kadınları' adlı sergi açıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Polonya Antalya Fahri Konsolosluğu, Antalya Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği işbirliğinde Aydın Kanza Parkı'nda açılan serginin kurdelesini Belediye Başkanı Ümit Uysal, Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzar Birinci Müsteşar Robert Rokicki, elçilik başkâtibi Ewa Horoszewicz, konsolos Patry Woszczek, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi ve Antalya Temsilcisi H. Avni Aksoy, Polonya'nın Antalya Fahri Konsolosu Sururi Çorabatır birlikte kesti.

Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzar Birinci Müsteşar Robert Rokicki, Polonya'nın bağımsızlığına kavuşmasında kadın ve erkeklerin bireysel katkıları olduğunun altını çizdi. Rokicki, kutlamalara destek veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, büyükelçilik, konsolosluk görevlilerine, Polonyalılar Derneği'ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da Polonya'nın Avrupa'nın tam kalbinde bir ülke olduğunu söyledi. Dünyada çok az ulusun bağımsızlık mücadelesi verdiğini kaydeden Başkan Uysal, "Bunlardan biri de Polonya'dır. Türkiye, Polonya'nın bağımsızlık mücadelesine hep destek olmuştur. O yıllarda, bağımsızlık için savaşan Polonyalıların bir kısmı Türkiye'ye yerleşti, bizim birer parçamız oldu. Dostluk ve kardeşliğimizin yüzyıllarca sürmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Polonyalı sanatçı İrena Yalçın, Emirhan Emin'in akordeonu eşliğinde Polonya'ya özgü şarkılar seslendirdi. Çocuklar da Polonya'nın geleneksel halk danslarını sergiledi.

Başkan Ümit Uysal, Polonya Büyükelçiliği, konsolosluk ve fahri konsolosluk görevlileri ile birlikte sergiyi gezdi. Büyükelçilik Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Robert Rokicki, kadınların bağımsızlık mücadelesini anlatan fotoğrafların hikâyelerini anlattı.

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