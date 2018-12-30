Polisten yılbaşı bilgilendirmesi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşına yönelik aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezleri önünde vatandaşları olası hırsızlık, kapkaç, taciz ve trafik kazaları konusunda bilgilendirdi.

Migros Alışveriş Merkezi, Mark Antalya ve Özdilek Alışveriş Merkezi önünde stant kuran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için halkı bilgilendirdi. Basit önlemlerle meydana gelebilecek ciddi sorunların önüne geçilebileceğine dikkat çeken polisler, çocukların internet ortamında karşılaşabileceği tehlikeler konusunda da aile bireylerinin üzerlerine düşen görevleri hatırlattı. Yeni yılda yeni acıların yaşanmaması için emniyet kemeri konusunda da duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen ekipler, emniyetin bastırdığı broşür ve basın bültenini de vatandaşlara dağıttı.

Antalya'da yılbaşı gecesinde 4 bin 848 polisin görev yapacağı açıklandı.

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