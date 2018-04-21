Polisten uyuşturucu operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da narkotim ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında 580 gram genetiği oynanmış (skunk) esrar maddesi ile 680 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında, 580 gram genetiği oynanmış (skunk) esrar maddesi ile 680 adet ecstasy hap ele geçirildi. Evdeki S.T. ve B.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI