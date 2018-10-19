Polisten tedavi gören çocuklara moral ziyareti

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, çeşitli hediyeler verdi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Polis ekipleri üzerinde polis logosu bulunan çeşitli hediyeler verdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Sevcan Sarıca Beneklioğlu ve Asuman Yağan çocuklar ve aileleriyle de sohbet etti.

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