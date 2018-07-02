Polisten Şok Uygulama

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - Antalya'da, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 811 kişi ve 353 araç sorgulandı. 23 sürücüye eksiklerinden dolayı 11 bin 318 TL para cezası kesildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 95 kişilik ekip, kent merkezinde şok uygulaması yaptı. Uygulamada 811 şahıs Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçirildi. 353 araç da trafik yönünden sorgulandı. Trafiğe uygun olmadığı tespit edilen 23 araca cezai işlem uygulanarak toplamda 11 bin 318 TL ceza kesildi, bir araç trafikten men edildi. Sorgulanan şahıslardan yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 kişiye tebligat yapılırken şahıslar üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şok uygulamaların vatandaşın güvenliği için sıklıkla yapılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 11:03