Polisten, SMS'li 'aracızı alın' uyarısı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA polisi, yeni bir uygulama ile trafik otoparkına çekilen araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için 'SMS' uygulaması başlattı. Polis, araçların alınması konusunda 'SMS' ile uyarıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sahiplerine mesaj çekerek mağduriyetin önüne geçmeyi hedefliyor. Geçilen mesajda otoparka ait bilgiler veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sahiplerine, "Adınıza kayıtlı bulunan aracınız uzun süreden beri otoparkt bağlı bulunmaktadır. Mağduriyet yaşamamanız için aracınızı en kısa sürede otoparktan çıkartmanız gerekmektedir. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen bilgilendirme mesajıdır" şeklinde uyarıda buluyor.