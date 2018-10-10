Polisten okul önlerinde sıkı denetim

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerindeki uygulamalarını ve güvenlik önlemlerini arttırdı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2018- 2019 eğitim öğretim yılında okul önlerinde yaptıkları uygulamaları arttırarak devam ettirdi. Yapılan uygulamalarda İlçe Trafik Amirliği ekipleri, okul servis araçları ve okul çevresinde bulunan şüpheli araçları denetledi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri sürücülere uyarılarda bulunurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan polis arabası şeklindeki araç kokularını hediye edildi. Emniyet Amirliği'nden görevliler ise okul çevresinde bulunan şahıslara GBT kontrolü yaptı.

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